لكزس تقدم RZ الجديدة بقدرات متنوعة وبهذه الأسعار .. صور

تواصل شركة لكزس العالمية، من تألقها في مجال السيارات، حيث تقدم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة الرياضية RZ موديل 2024، والتي تأتي بقدرات فنية هجينة وعبر نسختين، بالإضافة إلى حزمة من التقنيات والتجهيزات، ومظهر خارجي رياضي.

لكزس RZ موديل 2024

الابعاد الخارجية للسيارة لكزس RZ موديل 2024

ارتفاع السيارة 1.635 مم.

طول السيارة الكلي 4.805 مم.

العرض الكلي للسيارة 1.895 مم.

طول قاعدة العجلات 2.850 مم.

لكزس RZ موديل 2024

تعتمد السيارة لكزس RZ موديل 2024 على تصميم رياضي، حيث تظهر ضمن فئة الـ SUV، وتضم من الخارج مقدمة ذات مصابيح حادة، مع ناحية خلفية مسحوبة وبتصميم الكوبية، بالإضافة إلى جنود رياضية متعددة الاضلاع، وحساسات خلفية، وكاميرا للتحكم، وباقة من التقنيات التي تشمل أنظمة مساعدة السائق، والرفاهية والحماية أيضا.

لكزس RZ موديل 2024

وتضم السيارة لكزس RZ موديل 2024 محرك بقوة 201 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران، مع محرك اخر بقوة 107 حصان و170 نيوتن متر من عزم الدوران، وبطارية 71.4 كليووات في الساعة، مع مدى يصل لـ 220 ميل اي ما يعادل 354 كيلومتر، كما تقدم السيارة بنسخة أخرى بمدى 428 كم للشحنة الواحدة، حيث تمتلك بطارية بقوة 72.8 كيلوواط في الساعة.

لكزس RZ موديل 2024

أسعار السيارة لكزس RZ موديل 2024 عالميًا

الفئة الاولى لكزس RZ موديل 2024 بسعر يبدأ من 55,150 دولار أمريكي.

الفئة الثانية لكزس RZ موديل 2024 بسعر يبدأ من 60,880 دولار أمريكي.

الفئة الثالثة لكزس RZ موديل 2024 بسعر يبدأ من 59,850 دولار أمريكي.

الفئة الرابعة لكزس RZ موديل 2024 بسعر يبدأ من 65,580 دولار أمريكي.