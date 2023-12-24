اللواء سمير فرج يفجر مفاجأة عن نية إسرائيل دخول محور فيلادلفيا

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن محور فيلادلفيا “صلاح الدين” شريط حدودي بين مصر وغزة يبدأ من معبر كرم ابو سالم حتى ساحل البحر.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن معبر رفح مخصص للافراد ومعبر كرم ابو سالم وهو مخصص لعبور الشاحنات بين مصر وغزة، متابعا أن مصر دمرت ١٩٤ نفقا في محور فيلادلفيا “صلاح الدين”، وهدفهم من التواجد فيه انها تكون على حدود مصر مباشرة.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل تقول انها تريد الوصول لمحور فيلادلفيا على الحدود المصرية بدعوى هروب قادة حماس من الانفاق، مستدركا أن دخول القوات الإسرائيلية الي محور فيلادلفيا يخالف اتفاقية كامب ديفيد.