رعاية المبتكرين يهنئ فريق Go Green لحصده المركز الأول بمسابقة صناع التغيير 

تقدم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتهنئة لفريق Go Green من جامعة جنوب الوادي، وذلك بعد حصوله على المركز الأول وجائزة مالية قدرها 125 ألف جنيه في مسابقة صناع التغيير (CM 2023).

جاء هذا الفوز المستحق للفريق عن جدارة، حيث قدموا مشروعًا مبتكرًا، يتمثل في إعادة تدوير البوليمر من الفوم إلى ثلاثة منتجات صديقة للبيئة، وهي:

• مادة لاصقة شديدة الفعالية، يمكن استخدامها فى لصق الخشب والإسفنج.



• مادة تستخدم كعازل للماء للخشب وغيره.

• مادة تستخدم كطلاء متعدد الاستخدامات.

ويهدف المشروع إلى تقليل التلوث البيئي الناجم عن تراكم نسب كبيرة من أنواع البلاستيك، حيث يتم تحويلها إلى منتجات مفيدة بدلاً من التخلص منها في البيئة.