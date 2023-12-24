انطلاق محاضرات الدورة الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي

انطلقت محاضرات الدورة الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، في أكاديمية الأوقاف الدولية، تحت عنوان: “دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية”.

وعقدت محاضرة للأستاذ الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، بعنوان: "الإعلام وترسيخ القيم"، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب.



وفي محاضرته رحب الأستاذ الدكتور سامي الشريف بمنسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أن هذه الدورات غاية في الأهمية لما تقدمه من أفكار سديدة ورؤى مستنيرة تسهم في تكوين إعلام رشيد.

وقدم الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي ما فتئ يطرح أفكارًا جديدة ويقف على ثغر عظيم، فجزاه الله خير الجزاء.

وأكد أن مؤسسات الإعلام الوطني خط دفاع استراتيجي مهم، ويجب أن نعتمد على القيم النبيلة المشتركة بين الشعوب، مضيفًا أن وسائل الإعلام تطورت في الآونة الأخيرة عبر الإنترنت، فيما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وغيره من برامج التواصل الاجتماعي، والتي حققت رواجًا لم تحققه أي وسيلة إعلام أخرى، حتى أطلق العلماء على تلك الوسائل «القارة السادسة»؛ لكثرة تداولها بين الناس، وأصبحت مشاركة الوسائط أو الإعجاب بها مؤشرًا على توجه الناس، لذلك يجب أن نفكر قبل أن نشارك أي محتوى أو ننشره أو نعجب به.

وشددً على أهمية ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاق النبيلة حتى يكون لدينا إعلام واع رشيد يخدم أهداف الأمة.