عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن صيدلي دمياط لاتهامه في قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه

صدى البلد

امرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات التكميلية لادارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال (صيدلى – مقيم بمحافظة دمياط) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

 

وكشفت التفصيل عن محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية – شراء السيارات).
قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3,6 مليون جنيه).

 

الأراضى الزراعية الأموال العامة والجريمة جرائم الأموال العامة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قضية غسل أموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

موضوعات متعلقة

قرار قضائي ضد المتهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع

السجن 10 سنوات لمتهم وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين

راحت معاه البيت برضاها.. قرار المحكمة ضد متهم اعتدى على قاصر بالبساتين

الحبس مع الشغل سنتين لمتهم لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الاتجار في البساتين

السجن 5 سنوات لـ 16 متهما باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين

قرار قضائي بشأن المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بأكتوبر

عاوز استريح .. اعترافات مثيرة للمتهم بالتعدي على صغير في القاهرة الجديدة

الطيران الإسرائيلي يقصف مناطق شرق رفح الفلسطينية

ترشيحاتنا

فيتوريا: صلاح مثل ميسي ورونالدو مع المنتخب| شاهد

بسبب الاضطرابات في بلجراد.. رئيسة وزراء صربيا تشكر أجهزة المخابرات الروسية| لماذا؟

قرار قضائي بشأن صيدلي دمياط لاتهامه في قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه

12 جمادي الثاني.. مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 25 ديسمبر

سيد معوض يعلق على تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

فيتوريا يكشف أسباب استبعاد كهربا من معسكر المنتخب في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

هوت شورت جلد.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بجمالها

بملابس أنيقة.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ