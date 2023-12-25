قرار قضائي بشأن صيدلي دمياط لاتهامه في قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه

امرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات التكميلية لادارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال (صيدلى – مقيم بمحافظة دمياط) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وكشفت التفصيل عن محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية – شراء السيارات).

قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3,6 مليون جنيه).



