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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي يشن هجوما على الإخوان: يمارسون التنطع السياسي

إخوان
إخوان

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن جماعة الإخوان  جبهة محمود حسين أصدرت بيانًا يتحدث فيه على أن الجماعة تراقب ما يحدث  على الحدود المصرية الفلسطينية، معقبًا: "انت مين عشان تراقب، راقبوا فضحيتكم ، وسراقتكم، أنت لاجئ خارج مصر، ليس لك حول ولا قوة" .

ووجه "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، حديثه لجماعة الإخوان،  قائلاً: "يالا اتحركوا من تركيا وبريطانيا وتوجهوا إلى قطاع غزة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، اذهبوا لنيل الشهادة إن كنتم صادقين، بقول للإخواني محمد ناصر  والإخواني أسامة جاويش، لو لديكم صدق حقيقي فعليكم الذهاب إلى قطاع غزة" .

وتابع: "هؤلاء يمارسون قمة التنطع في السياسية ويتكلمون فيما لا يعملون، أسامة جاويش شخص مدع ويجلس في الخارج، ويأكل سحت ، ويزعم بانه صحاب رسالة، وهو في الحقيقية صاحب رسالة شياطين، الخزي والعار لهؤلاء" .

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