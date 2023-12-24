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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوجاع اتحاد جدة مستمرة| إصابة نجم الدفاع بقطع في الرباط الصليبي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن اتحاد جدة السعودي، إصابة لاعب جديد بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليزيد متاعب حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر الاتحاد، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء اليوم الأحد، أن "الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد بامسعود على موضع الإصابة التي تعرض لها أمام الرائد أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة".

وأشار الاتحاد إلى أنه يرتب لإجراء العملية الجراحية للاعب، ومن المتوقع أن يغيب بامسعود عن الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان بامسعود خرج مصابا قبل 3 دقائق من نهاية مباراة الرائد التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت خسارة العميد بنتيجة 1-3.

ويعتبر بامسعود ثاني لاعب من الاتحاد يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة هذا الموسم، بعد أحمد شراحيلي، فيما تعرض أحمد حجازي للإصابة ذاتها نهاية الموسم الماضي.

ويمر الاتحاد بفترة تراجع في النتائج، إذ يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر بعد غد الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للمسابقة.

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