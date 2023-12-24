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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد|تعليقات لاعبي سيراميكا كيلوباترا على مواجهة الأهلي في السوبر المصري

صدى البلد

أعرب سعد سمير لاعب سيراميكا كيلوباترا، عن سعادته بالمشاركة في بطولة السوبرالمصري، مؤكدا نطمح للفوز والوصول للمباراة النهائية ببطولة السوبر.

ومن جانبه قال رجب نبيل، خلال تصريحات بقناة أون سبورت،: " مباراة الأهلي تحدي صعب ونطمح للفوز بالمباراة ولتحقيق انجاز لفريق سيراميكا كيلوباترا".

ومن جانبه قال أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوباترا،:"الأهلي حصل علي البرونزية وحقق انجاز كبير ويجب ان نركز في المباراة بشكل قوي للفوز بها.


وأعرب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كيلوباترا عن سعادته الكبيرة، بتنظيم دولة الإمارات الشقيقة لبطولة السوبر المصري، كما أشاد بجهودهم التنظيمية والتيسيرات المقدمة لكافة الفرق المشاركة في البطولة.

كما قدم النائب محمد أبو العينين، التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة حصوله علي برونزية كأس العالم، قائلا:" أقدم التنهئة للنادي الأهلي واللاعبين ولمجلس الأدارة لحصولهم علي المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وأكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب،:" مبسوط لجهود اللاعبين واستعدادهم لهذه البطولة وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية بدولة الإمارات وأتمني التوفيق للفريق في بطولة السوبر".

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