فيديو الاعتذار|أحمد فتوح يعلن أول خطوة بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

وجه أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، شكره لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "لم أوقع على أى عقود لأى نادي ومجلس الإدارة تعلم ذلك وأشكر إدارة النادي على دعمها لي خلال الفترة الماضية وكانوا يعلموا رغبتي في التجديد لنادي الزمالك".

وأضاف: "أشكر الإعلامي أحمد جمال ومدحت العدل وعمرو الجنايني على مساعدتهم لي في تجديد العقد وأيضا كابتن حسين لبيب".

وتابع: "شيكابالا لم يغضب مني وسأتحدث معه وأنهي كافة الخلافات ولن يكون هناك أى أزمة خلال الفترة المقبلة وأنا سعيد للغاية لتجديد عقدي".