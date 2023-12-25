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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الليلة.. رباعيات جاهين المعمارية بمركز الإبداع الفني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقيم مركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا-التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.وليد قانوش- أمسية ثقافية فى ذكرى  ميلاد الشاعر الكبير والفنان "صلاح جاهين" في السادسة مساء الإثنين (25 ديسمبر).


الأمسية تعد رحلة بين رباعيات "جاهين" التي تصف حالنا وتضيء الطريق، يدير الندوة الإستشاري المعماري والخبير في التراث الثقافي حمدي السطوحي، الذي يتوغل بنا داخل تلك الرباعيات بشكل معماري إنساني، من خلال عرض مرئي، حيث يستهدف ربط الفنون ببعضها البعض.


الأمسية ضمن سلسلة من الأمسيات التي يقدمها صندوق التنمية الثقافية إحتفاءا بالرموز الثقافية مثل (حسين بيكار - أبو بكر خيرت - يوسف شاهين - ثروت عكاشة - أحمد عثمان، واخرين).


كما يصطحبنا في الرحلة الفنية المخرجة وفنانة المسرح/ عبير لطفي رئيس "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة" ، والتي ستقوم بإلقاء مجموعة مختارة من رباعيات جاهين.

مركز الابداع الفني صندوق التنمية الثقافية صلاح جاهين رباعيات جاهين سلسلة من الأمسيات

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