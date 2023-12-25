مصرع شاب في المنيا بسلاح أبيض

شهدت إحدى قري مركز ملوي جنوب المنيا واقعة بشعة عندما أقبل شاب على الاعتداء على اخر باستخدام سلاح أبيض وطعنه لينهي حياته في الحال وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع جريمة قتل شاب على يد أحد شخص بإحدى قرى مركز ملوي، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث وتبين مقتل الشاب يدعي «أ-ع» في العقد الثاني باستخدام سلاح أبيض في ظروف غامضة، وتم نقله إلى المستشفى وإيداع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.