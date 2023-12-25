نسرين طافش: فشل بعض زيجات الفنانين بسبب وقت التصوير

خصص برنامج “واحد من الناس” تقديم الإعلامي عمرو الليثي حلقة خاصة مع الفنانة نسرين طافش، للحديث عن حياتها الشخصية وطفولتها والحياة العملية.



وقالت “نسرين طافش” إن فيلم "نادى الرجال السرى" قدمنى بشكل جميل للجمهور المصرى، وأصبحت قريبة من الجمهور وأعتبر نفسى محظوظة لمشاركتى مع نجوم كبار فى الفيلم، فضلا عن الكواليس الجميلة للفيلم.



ولفتت إلى أنها تعاني من العديد من الأمور، مثل فوبيا من الأماكن المرتفعة والظلام والحشرات، متابعة :"بفكر قبل أن أتحدث وبعبر بتمهل وأخذ وقتى للتعبير عن عواطفى".



وشددت على أن الزواج قرار شخصى، وفشل بعض زيجات الفنانين قد يكون بسبب وقت التصوير الكثير خارج البيت، كما أن الطلاق متواجد فى المجتمع ككل وليس مع الفنانين فقط.

