لم أشعر بالغربة على المسرح.. نسرين طافش: أنا الدلوعة وآخر العنقود

خصص برنامج “واحد من الناس” تقديم الإعلامي حلقة خاصة مع الفنانة نسرين طافش، للحديث عن حياتها الشخصية وطفولتها والحياة العملية.



وقالت “نسرين طافش”، إنها تعلمت من والدها حب المطالعة، متابعة: انا أكثر واحدة ما بين أشقائى سوسة قراءة، وبكتب شعر مثل والدى ولكن “على أدى”.



وأضافت كان لدى خيال الممثلة بالفطرة وكنت أتخيل أنى أعيش قصة حب وأتعاطف مع الأشياء التى كنت استمع إليها، وفكرتى كانت مختلفة عن هذا الوقت والحب أحلى حاجة فى الدنيا.



وأكملت: أنا آخر العنقود، وإخواتي صوتهم حلو، لكن ولا واحدة فيهم كان عندها شغف تمتهن التمثيل وتبقى مشهورة، وفضلوا تكون هواية.



واسترسلت:" أهلى كانوا يخافون عليا من التمثيل، وكنت أعيش فى حلب والمعهد العالى للفنون المسرحية فى دمشق، كنت أرقص وأمثل وأغنى على المسرح وانا فى عمر الـ 9 سنوات، ولم أشعر بالغربة على المسرح".





