ميدو يوجه رسالة إلى أحمد فتوح بعد تجديد عقده مع الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إلى أحمد فتوح، لاعب الأبيض، بعد تجديد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أطلب من أحمد فتوح، أي أحد من الممكن أن يخطئ، ويعتقد أنه أكبر من الكيان، هذا يحدث لأي لاعب".



وأضاف: "أتمنى من فتوح أن يكون قد تعلم الدرس، ويعرف أن لا أحد أكبر من الزمالك، الزمالك هو من صنع اسمنا".



وتابع: "يجب على أحمد فتوح، أن يعي أنه نضج وأصبح كبيرًا، وتصبح كرة القدم هي أكبر أولوياته في الفترة المقبلة".



وأكمل: "أتمنى أن تكون الفترة الماضية هي نقطة تحول في مسيرته للأفضل، انت ابن من أبناء الزمالك، مبروك لأحمد فتوح أنه أخذ درس حياته، وعرف أنه بيلعب لنادي كبير زي الزمالك".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "على قادة الزمالك أن يعرفوا أن أحمد فتوح هو ابنهم الأصغر، وأن يلتفوا حول الفريق.. على الإعلاميين الذين قالوا إن فتوح وقع للأهلي أتمنى أن يعتذروا، هذا ليس عيبًا".