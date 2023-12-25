فيتوريا يكشف أسباب استبعاد كهربا من معسكر المنتخب في الإمارات

كشف روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن قراره في استبعاد كهربا من معسكر المنتخب الأخير لمبارتي تونس والجزائر.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2 غنه تم استبعاد كهربا خلال ذلك المعسكر بسبب إيقافه محليا عن المباريات.

<p lang="ar" dir="rtl">تلقيت عرض من السعودية مؤخرا🔥 محمد صلاح يتعرض للظلم💣عقوبة الشحات وإمام وسبب استبعاد كهربا وسؤال رفض إجابته.. ڤيتوريا وجهة لوجه مع سبورة إبراهيم فايق وإجابات صارمة<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/uJ3IX9qmsY">pic.twitter.com/uJ3IX9qmsY</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1739071054532718715?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">تلقيت عرض من السعودية مؤخرا🔥 محمد صلاح يتعرض للظلم💣عقوبة الشحات وإمام وسبب استبعاد كهربا وسؤال رفض إجابته.. ڤيتوريا وجهة لوجه مع سبورة إبراهيم فايق وإجابات صارمة<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/uJ3IX9qmsY">pic.twitter.com/uJ3IX9qmsY</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1739071054532718715?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وقال فيتوريا :"لحسن الحظ أن عملي وعمل الجهاز الفنى واضح بشكل جيد ويعلمه الجميع ودائما حدث أن أشخاص سألوني في بعض الأوقات عن بعض الأمور دون أن اتطرق من أجل أن يكون هذا عرض رسمي أم لا، ولكن أنا أعلم جيد أن اسمي ارتبط ببعض البلدان وبعض المناطق وهذا شىء جيد وهنا لى علاقة جيدة جدا بكل الأشخاص الذين اتعامل معهم وأحس أن الأجواء جيدة جدا هنا، وأعلم بعض الجوانب التى لابد من تحسينها وتطوريها وأنا وبعض الجوانب الأخرى وجميعنا نبذل مجهود من أجل الإعطاء أكثر والتحسين بشكل طبيعي، ونحب أن نعمل بحرية وطبيعي أن تكون الأخطاء واردة وأنا هنا سعيد، وفي حالة عدم وجود مشاكل سأكون سعيد أكتر وأنا سعيد بالطبع هنا".