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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يكشف أسباب استبعاد كهربا من معسكر المنتخب في الإمارات

كهربا
كهربا

كشف روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن قراره في استبعاد كهربا من معسكر المنتخب الأخير لمبارتي تونس والجزائر.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2 غنه تم استبعاد كهربا خلال ذلك المعسكر بسبب إيقافه محليا عن المباريات.

وقال فيتوريا :"لحسن الحظ أن عملي وعمل الجهاز الفنى واضح بشكل جيد  ويعلمه الجميع ودائما حدث أن أشخاص سألوني في بعض الأوقات عن بعض الأمور دون أن اتطرق من أجل أن يكون هذا عرض رسمي أم لا، ولكن أنا أعلم جيد أن اسمي ارتبط ببعض البلدان وبعض المناطق وهذا شىء جيد وهنا لى علاقة جيدة جدا بكل الأشخاص الذين اتعامل معهم وأحس أن الأجواء جيدة جدا هنا، وأعلم بعض الجوانب التى لابد من تحسينها وتطوريها وأنا وبعض الجوانب الأخرى وجميعنا نبذل مجهود من أجل الإعطاء أكثر والتحسين بشكل طبيعي، ونحب أن نعمل بحرية وطبيعي أن تكون الأخطاء واردة وأنا هنا سعيد، وفي حالة عدم وجود مشاكل سأكون سعيد أكتر وأنا سعيد بالطبع هنا".

منتخب مصر تونس كهربا ابراهيم فايق فيتوريا

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