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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا: صلاح مثل ميسي ورونالدو مع المنتخب| شاهد

محمد صلاح وفيتوريا
محمد صلاح وفيتوريا

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن علاقته بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي ودوره في المنتخب.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة اون تايم سبورتس 2: "علاقتي بصلاح جيدة للغاية، التعامل محترم بيننا وهو من العناصر الأساسية في المنتخب مثل دور ميسي ورونالدو مع منتخباتهم ووجوده يحفز اللاعبين على إعطاء المزيد".

واستمر: "صلاح يتعامل مع اللاعبين بشكل مميز للغاية وأكون سعيد دائما أن يكون قائد الفريق مثل صلاح وهو لا ينظر لنفسه فقط بل ينظر للفريق ككل، وأحرص على أن لا يتم إرهاقه لكي يقوم بإحراز الأهداف".

وأردف: "في بعض الأوقات نسعى لإراحة بعض اللاعبين لكن في مباراة جيبوتي لم يكن رتمها عاليا لذا فضلت ترك صلاح للنهاية".

واختتم: "نحن دائما نتابع اللاعبين ورأيت النني يؤدي بشكل قوي في التدريبات رغم ابتعاده عن المشاركة، وفي مباراة الجزائر النني أدى مباراة قوية وقلت له أننا نجهزك للمشاركة مع أرسنال".

 

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