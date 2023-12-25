فيتوريا: صلاح مثل ميسي ورونالدو مع المنتخب| شاهد

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن علاقته بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي ودوره في المنتخب.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة اون تايم سبورتس 2: "علاقتي بصلاح جيدة للغاية، التعامل محترم بيننا وهو من العناصر الأساسية في المنتخب مثل دور ميسي ورونالدو مع منتخباتهم ووجوده يحفز اللاعبين على إعطاء المزيد".

<p lang="ar" dir="rtl">فيتوريا يتحدث عن دور محمد صلاح مع المنتخب : زي ميسي مع الأرجنتين ورونالدو مع البرتغال🔥🔥<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/slWthqNmEE">pic.twitter.com/slWthqNmEE</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1739070952946975026?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">فيتوريا يتحدث عن دور محمد صلاح مع المنتخب : زي ميسي مع الأرجنتين ورونالدو مع البرتغال🔥🔥<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/slWthqNmEE">pic.twitter.com/slWthqNmEE</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1739070952946975026?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

واستمر: "صلاح يتعامل مع اللاعبين بشكل مميز للغاية وأكون سعيد دائما أن يكون قائد الفريق مثل صلاح وهو لا ينظر لنفسه فقط بل ينظر للفريق ككل، وأحرص على أن لا يتم إرهاقه لكي يقوم بإحراز الأهداف".

وأردف: "في بعض الأوقات نسعى لإراحة بعض اللاعبين لكن في مباراة جيبوتي لم يكن رتمها عاليا لذا فضلت ترك صلاح للنهاية".

واختتم: "نحن دائما نتابع اللاعبين ورأيت النني يؤدي بشكل قوي في التدريبات رغم ابتعاده عن المشاركة، وفي مباراة الجزائر النني أدى مباراة قوية وقلت له أننا نجهزك للمشاركة مع أرسنال".