فيتوريا: جوارديولا من أفضل مدربين العالم.. وهذا رأيي في السعيد وكهربا وشيكابالا

كشف روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، عن رأيه في كل من محمد عبد المنعم كهربا، وعبدالله السعيد، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، المدير الفنى لمانشستر سيتي بيب جوارديولا.
وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة اون تايم سبورتس 2: "كهربا لديه كهربا، يعطي طاقة إيجابية لجميع اللاعبين".
وعن عبد الله السعيد واصل: "هو لاعب أقدره بشكل خاص له رؤية ويجيد قراءة المباراة بشكل خاص وهو من اللاعبين التي تستبق أحداث المباراة".
وعن شيكابالا استمر: "أقدره ففي وقت ما كان يلعب في سبورتينج وضع انطباع أنه لاعب كبير للغاية ولديه مميزات كبيرة".
وعن جوارديولا اختتم: "له بصمة في كرة القدم هو من أفضل مدربين العالم ويدرب أفضل نادي في العالم.. وهو المدربين الذين يمتلكون تكتيكا عاليا".