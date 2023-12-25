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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد حاسم من وكيل فتوح حول مفاوضات الأهلي مع اللاعب| اعرف الحكاية

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف أحمد يحيي وكيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع موكله خلال الفترة السابقة.

 

وقال يحيي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة اون تايم سبورتس، أن فترة المفاوضات كانت صعبة جدا، وأن فتوح لم يحدد مطلقا الحصول على منحة تعاقد لتجديد عقده مع الزمالك، وكذلك تم إنهاء كافة الامور الخاصة بمستحقاته القديمة.

 

وأكد وكيل أحمد فتوح أن الأهلي لم يتواصل مطلقا معه أو مع أحمد فتوح للتعاقد معهن وان موكله لا يتدخل في أى شىء سوى لعب كرة القدم، ولا يوجد بند في عقد فتوح مع الزمالك في حالة وجود عرض احتراف خارجي يسمح له الزمالك بتحقيق ذلك.

وتابع يحيي أن محمد صبحي خلال الفترة القادمة سيتم تحديد موقفه مع الزمالك بالتجديد أو التوقيع لنادي أخر.

أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح فتوح الأهلى النادي الأهلي احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

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