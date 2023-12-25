ملامحها اتغيرت بسبب الحزن.. أول ظهور لـ ريهام عبد الغفور عقب وفاة والدها

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي على تكريم أسم الراحل أشرف عبد الغفور واطلاق أسمه على إحدى قاعات نادي نقابة المهن التمثيلية.



ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة بيانا صحفيا أعلنت من خلاله إطلاق أسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور على إحدى قاعاته بمشاركة ابنته ريهام عبد الغفور وشقيقها تامر عبد الغفور وأعضاء من النقابة.



وجاء نص البيان كالتالى: أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها؛ اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية؛ وذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور؛ ونجله تامر عبدالغفور وبحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.

أول ظهور لريهام عبد الغفور

وظهرت ريهام عبد الغفور خلال الصور بمظهر صدم الجميع حيث أن علامات الحزن تسيطر على ملامجها، ويعتبر هذه الصور هى الأولى التى تجمع ريهام عبد الغفور بشقيقها تامر فى الميديا.

