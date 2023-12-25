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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فيلسوف الفقراء في ندوة شعرية بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم الإثنين

صدى البلد

تنظم مكتبة مصر الجديدة في  الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين  ، في ذكرى ميلاد الشاعر الراحل صلاح جاهين، ندوة ثقافية بعنوان" فيلسوف الفقراء صلاح جاهين" صرح بذلك الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ، مشيرا أن الندوة  يصاحبها أمسية شعرية يقدمها الشاعر بهاء جاهين، بحضور ومشاركة عدد كبير من الكتاب والنقاد والشعراء، منهم الشاعران أمين حداد، والفنانان عمرجاهين، وسامية جاهين.


وصلاح جاهين هو شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست من مواليد القاهرة فى ٢٥ ديسمبر١٩٣٠، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق بناء على رغبة والده والذى كان يعمل بسلك القضاء، وكتب أولى قصائدة عام ١٩٣٦ فى رثاء شهداء مظاهرات الطلبة فى المنصورة ولم تظهر موهبة الرسم الكاريكاتيرى عنده إلا فى سن متأخرة..

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أصدر عدة دواوين شعرية مثل موال عشان القنال ١٩٥٧، والرباعيات ١٩٦٣، وقصاقيص ورق ١٩٦٥ كما شهدت فترة الستنيات تعاونا دائما بينه وبين عبدالحليم حافظ وكمال الطويل في الغناء عن مبادئ ثورة يوليو؛ لتبسيطها للعامة في أعمال غنائية مثل: صورة، ويا أهلا بالمعارك، احنا الشعب، وبالأحضان، وغيرها كما قدم العديد من الأعمال المسرحية مثل أوبريت العرائس الشهير الليلة الكبيرة، وأوبريت القاهرة فى ألف عام، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام وعشرات الأعمال الأخرى.

صلاح جاهين الراحل صلاح جاهين الرسم الكاريكاتيري الشاعر الراحل صلاح جاهين دواوين شعرية

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