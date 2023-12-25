جريئة وملفتة.. إطلالة نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طاف على مشاركة صورًا جديدة لمتابعيها لعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وظهرت الفنانة نسرين طافش مرتدية بنطاون جينز باللون الأسود ونسقت معه توب باللون الرمادي مفتوح ليكشف عن رشاقتها ونسقت جاكت من الصوف باللون الأسود

ليتناسب مع ظهورها المميز واللافت، وعبرت عن هذه الإطلالة قائلة: "فرحًا بشيء ما خفي، كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد".

وظهرت الفنانة نسرين طافش بملامح وجهها بصورة ناعمة أنيقة حيث اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

https://www.instagram.com/p/C1EjSAlNxK_/?igsh=cmV1d2U3bmE0OTRk