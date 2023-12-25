زينة تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة لها

تألقت الفنانة زينة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت زينه الأنظار بجمالها، مرتدية لوك كاجوال باللون الأورنج، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واكملت انقاتها بمكياج ناعم ولاقت اعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات.

زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور.

أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طول الوقتمش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".





وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اتنين.