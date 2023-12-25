فساتين شهر ديسمبر.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب إطلالاتها المختلفة وكان آخرها إطلالاتها بحفل الدير جيست.

وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود المنفوش ذات التايجر الأحمر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها على طريقة الكيرلي.

كما ظهرت إلهام شاهين بإطلالة راقية وجذابة وانيقة مرتدية فستانا شتويا مجسما كشف عن قوامها المتناسق خلال تواجدها بمهرجان الأمل السينمائي الدولي.

وأثارت الفنانة إلهام شاهين جدلا كبيرا بعد إطلالاتها في المهرجانات حيث أصبحت تعتمد على ألوان أكثر حيوية وشبابا.

واختارت النجمة إلهام شاهين في حفل افتتاح مهرجان سينما الشباب فستانا طويلا بأكمام طويلة انسيابية باللون البرتقالي من تصميم محمود غالي، ونسقته على عقد طويل به حجر برتقالي.

تألقت إلهام شاهين في حفل الختام بفستان غريب، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة أتسم التصميم بانه جمع بين مجموعة من الألوان المتناسقة