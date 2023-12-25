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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مخاطر استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل.. ندوة بكلية الدراسات العليا للطفولة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع شئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس صباح اليوم الندوة التثقيفية بعنوان " مخاطر إستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي للإعلام الرقمي ".

وذلك انطلاقاً من الدور التوعوي بمخاطر إستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية وضرورة فهم تأثير الألعاب الإلكترونية على نمو الأطفال ومشاركتهم المجتمعية وتنمية مهاراتهم.

يأتي ذلك تحت رعاية د .محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، وتحت إشراف وتنظيم د .راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

ورحبت د. راندا كمال بالحضور، وأشارت لأهمية موضوع الندوة لما له من تأثيرات ومخاطر علي الأطفال والمراهقين ويجب مراقبة أولياء الامور لأطفالهم و متابعتهم وتوعيتهم.

واستهل د. مؤمن جبر الندوة بتعريف  الحضور بمخاطر استخدام الأطفال للالعاب الالكترونية مما تسببه من مشاكل صحية او مشاكل فى الدراسة وتجعلهم منفصلين إجتماعياً.

وأوضح جبر ، أضرار استخدام الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الإجتماعي والإعلام الرقمي و التأثيرات الإيجابية والسلبية للالعاب الالكترونية.

وفى الختام، أعلن جبر ، عدد من التوصيات المجتمعية مثل الرقابة الأسرية فى ضوء نظرية الوساطة الإعلامية الوالدية - الرقابة الذاتية باعتبارها ثمرة غرس المرجعية الدينية والاخلاقية فى أبناءنا - الاهتمام بكل وسائل بناء الشخصية المعتدلة والمتوازنة والمتكاملة معرفياً و مهارياً.

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