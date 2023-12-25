الزمالك: لم نعلن اسم رئيس شركة الكرة.. وأرقام التجديد لفتوح غير حقيقة

قال أحمد سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، إن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض جدد عقده بشروط النادى ، مؤكداً أن اللاعب أبدى اعتذاره للجمهور ولزملائه وانتهت الأزمة.

وأضاف سالم، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى : " فتوح قدم اعتذار لجمهور الزمالك وزمايله فى الفريق، وكابتن حسين لبيب قاد المفاوضات بمشاركة عمرو الجناينى وطارق السيد وجمال العدل وأشكرهم على مجهودهم".

وتابع: " أحمد فتوح من أبناء الزمالك والأرقام المنتشرة حول تجديد عقده مع القلعة البيضاء غير حقيقية واللاعب وافق على شروط نادى الزمالك ووعد الإدارة بالالتزام خلال الفترة المقبلة".

وتحدث سالم، عن حقيقة تولى أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة فى نادى الزمالك قائلا: " هو شخص محترم ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن الإسم الذى يتولى رئاسة شركة الكرة".

وعن حل أزمة القيد التى يعانى منها نادى الزمالك فى الفترة الحالية قال سالم:" ملف القيد يسير بانتظام وقريبا سيتم الإعلان عن أخبار سارة لجمهور نادى الزمالك ووقت انتهائها سيتم الإعلان عنها ".