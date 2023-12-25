هل يستغله كيم لمعاداة أمريكا.. كوريا الشمالية تعقد اجتماعا للحزب الحاكم

تعتزم كوريا الشمالية عقد اجتماع رئيسي للحزب هذا الأسبوع وسط توقعات بأن زعيمها كيم جونج أون من المرجح أن يعيد تأكيد موقفه المتشدد ضد الولايات المتحدة ويكشف عن خطط لتعزيز قدرات جيشه.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أن البلاد ستعقد الاجتماع العام التاسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم في أواخر ديسمبر لمراجعة سياسات الدولة لهذا العام وتحديد أهداف السياسة للعام المقبل. ولم توضح موعد عقد الاجتماع.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ففي السنوات الأخيرة، استخدم الزعيم الكوري الشمالي الاجتماع العام للحزب في نهاية العام كمكان لإلقاء خطابه الرئيسي ليحل محل خطابه السنوي بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال خبراء إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يستغل كيم الاجتماع القادم لتوجيه رسالة معادية ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووضع مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات كوريا الشمالية العسكرية، بما في ذلك خطة مفصلة لإطلاق أقمار صناعية إضافية للتجسس العسكري.