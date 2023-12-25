عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يستغله كيم لمعاداة أمريكا.. كوريا الشمالية تعقد اجتماعا للحزب الحاكم

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

تعتزم كوريا الشمالية عقد اجتماع رئيسي للحزب هذا الأسبوع وسط توقعات بأن زعيمها كيم جونج أون من المرجح أن يعيد تأكيد موقفه المتشدد ضد الولايات المتحدة ويكشف عن خطط لتعزيز قدرات جيشه.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أن البلاد ستعقد الاجتماع العام التاسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم في أواخر ديسمبر لمراجعة سياسات الدولة لهذا العام وتحديد أهداف السياسة للعام المقبل. ولم توضح موعد عقد الاجتماع.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ففي السنوات الأخيرة، استخدم الزعيم الكوري الشمالي الاجتماع العام للحزب في نهاية العام كمكان لإلقاء خطابه الرئيسي ليحل محل خطابه السنوي بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال خبراء إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يستغل كيم الاجتماع القادم لتوجيه رسالة معادية ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووضع مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات كوريا الشمالية العسكرية، بما في ذلك خطة مفصلة لإطلاق أقمار صناعية إضافية للتجسس العسكري.

كوريا الشمالية كيم جونج أون يونهاب الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

حسام عاشور: رفضت الزمالك وبيراميدز احتراما لجماهير الأهلي

قبل احتفالات رأس السنة.. الصحة توجه تحذيراً هاما

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه بمنتصف التعاملات.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز 24 ألف نقطة

قبل زيارة بلينكن.. الآلاف ينضمون إلى قافلة مهاجرين ضخمة عبر المكسيك

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة

مصر بقائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

في عيد ميلادها… أسرار غير متوقعة وراء أناقة هنا شيحة

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بـ فيديو صادم

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

فيديو

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ