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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة بيراميدز.. مدرب فيوتشر: نتمنى نعمل حاجة في البطولة

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءًا من تصريحات ريكاردو مدرب مودرنفيوتشر، عبر حسابه بموقع “ اكس” تويتر سابقًا.

وكتب شوبير :"هتكون مباراة قوية ونتمنى نعمل حاجة في البطولة قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر".

غادر فريق نادي بيراميدز مقر إقامته في أبوظبي متوجها إلى ملعب محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر فيإطار بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي فيإطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك من فندق الإقامة لإعلان التشكيل وخطةاللعب والتأكيد على بعض النقاط لتنفيذها خلال المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ، على أن يدعم اللاعبين قبيل مغادرتهم فندق الإقامة لدعمهم ومطالبتهم بالفوز في اللقاء.

احمد شوبير الدور نصف النهائي السوبر المصري للأبطال بطولة كأس السوبر المصري جايمي باتشيكو ستاد محمد بن زايد مباراة فيوتشر مواجهة بيراميدز

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