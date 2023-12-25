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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية على الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4 كيلو جرام لمخدر البانجو)..كذا ضبط (3 فرد محلى وطلقتين).. بحوزة (3 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (813) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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