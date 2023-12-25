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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات: نسعى للاستفادة من بنك الإعمار الألماني لدعم رواد الأعمال

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع مختلف الجهات الدولية وشركاء التنمية لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر وذلك وفقا لتوجهات الحكومة المصرية بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفير احتياجات الأسواق المحلية مما يسهم في تقليل الصادرات ويتيح فرص عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.

جاءت تصريحات رحمي خلال اجتماعه مع ممثلي بنك الإعمار الألماني الدكتوركريستوف شيفر مدير مكتب بنك الإعمار الألماني بالقاهرة، الذي شارك فيه عبر الفيديو كونفرانس ساندرا روليدر مدير قسم التعليم والتنمية الاقتصادية المستدامة في بنك التنمية الألماني بشمال أفريقيا  ومونيكا جونتنر مديرة المحفظة الرئيسية، وألكسندر هوج مدير محفظة التعاون مع بنك الإعمار الألماني.

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ورحب رحمي بأعضاء بعثة البنك، مؤكدا أن بنك الإعمار الألماني يعد من أبرز المؤسسات المانحة التي يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات بهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء وتطوير هذه المشروعات.

وأشار رحمي إلى أن التعاون الحالي بين الجانبين يشهد نقلة نوعية حيث يعمل الجهاز على الاستفادة من خبرات بنك الإعمار الألماني لدعم رواد الأعمال والمبتكرين ومشروعات الاقتصاد الأخضر مما يتوافق مع اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تمويل وإقامة هذا النوع من المشروعات.

وأوضح أن الجهاز يسعى إلى تحسين وصول أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الخدمات المالية التي تمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة خاصة في المناطق الحدودية والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعم المشروعات متناهية الصغر المتوافقة مع الشروط البيئية ومساعدتها على استخدام مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المصادر المعتادة.

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وأكد رحمي على أهمية الخطوات الايجابية التي يقوم بها الجهاز لرقمنة خدماته وتنويع أدوات التواصل بين الشباب والجهاز.

كما أشاد رحمي بمجهودات وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين الجهاز وشركاء التنمية من أجل توفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها الجهاز مع مختلف الجهات المانحة وعلى رأسهم بنك الإعمار الألماني.

من جانبه أبدى الدكتور كريستوف شيفر مدير مكتب بنك الإعمار الألماني بالقاهرة تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات من دعم فعال لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعرب عن سعادته باستمرار التعاون بين الطرفين.

وأكدت ساندرا روليدر رئيس القسم، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة من التعاون بين الجانبين حيث يعتبر الجهاز من الشركاء الأساسيين لبنك الإعمار الألماني في مصر للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كما يعتبر من المؤسسات التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات ومدخلات حققت مردودا إيجابيا ونجحت في تحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات المستهدفة.

الأستاذ باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات بنك الإعمار الألماني الحكومة المصرية الخدمات المالية

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