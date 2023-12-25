الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتهنئة وحضور الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد؛ وهم: عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وأحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، وحسام زعتر إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، وأحمد رضا إلى الكنيسة الأسقفية، ومحمد مختار إلى طائفة السريان الكاثوليك، السيد/ محمد عاطف إلى طائفة الموارنة الكاثوليك.

كما أوفد سيادته عددا من اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد؛ وهم: لواء شرطة أشرف سعد طه محمد البيلي إلى طائفة الروم الكاثوليك، ولواء شرطة وائل حسن عبد العظيم حسيني إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.



