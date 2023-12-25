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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظم معارض لتوزيع الملابس الجديدة بمركز ههيا

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية شاركت جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 400أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بأبناء عدد 7 قرى بمركز ههيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأضاف وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى العواسجه وزعفرانه وعزبه النجار والشوادفي وكفر حموده وكفر ابو جبل وعزبة أبو حسان مركز ههيا، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

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من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ان تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الشرقية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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