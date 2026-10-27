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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء الكويتي يدين استمرار الاعتداءات الإرهابية للحوثي على السعودية

مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
أ ش أ

أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية بما في ذلك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بصاروخين باليستيين وأيضا الاعتداء السافر على مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.
وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات الجبانة والمشينة تمثل تعديا سافرا على حرمة المقدسات الإسلامية واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن استمرار استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية؛ الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسئولين عنها.
وجدد المجلس تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات يوم الجمعة الماضي، مشددا على رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وتروع الآمنين.
وأكد تضامن دولة الكويت الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وملحق التعديل عليها.

مجلس الوزراء الكويتي رئيس مجلس الوزراء واستنكاره الاعتداءات الإرهابية

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