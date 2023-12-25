جيش الاحتلال يعلن اعتقال 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت الليلة الماضية 11 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب الصحيفة العبرية فأنه منذ بداية الحرب، تم اعتقال حوالي 2450 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وزعمت الصحيفة أن بين المعتقلين حوالي 1210 ينتمون إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاصرة بلدة برقة شمال غربي نابلس، تزامناً مع حملة اعتقالات ومداهمات تشنها بالبلدة.

وأفاد تلفزيون فلسطين، صباح اليوم الاثنين، أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت دوار الشهداء في مدينة نابلس بالضفة الغربية ودارت اشتباكات مع عناصر فلسطينية.