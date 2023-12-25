دار علوم القاهرة توجه تنبيها مهما لجميع الطلاب

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 تبدأ منذ الأول من يناير من الساعة العاشرة صباحا ، كما أن مدة الامتحان ساعتين فقط .

ونوه إلي ضرورة التزام الطلاب بمواعيد الامتحانات محذرا إلي انه لم يتم السماح بدخول الطلاب بعد موعد الامتحانات.

جامعة القاهرة

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة جاءت الثاني عربيًا على مستوى الجامعات العربية رغم الإمكانيات المادية الكبيرة لعدد من الجامعات العربية المنافسة، موضحًا أن جامعة القاهرة جاءت في المركز الأول على مستوى الجامعات العربية في مؤشر الأداء الرئيسي "الإبداع والريادية والابتكار"، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بذلتها الجامعة في رعاية رواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال والمبتكرين من خلال مراكز دعم الابتكار.

كما تصدرت الجامعات المصرية الثمانية والعشرون المشاركة في التصنيف في مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن عدد الطلاب الكبير لم يكن من العوامل الايجابية وانما يخصم من التقييم للجامعات، مشيرًا إلى أن مؤشر التصنيف العربي الجديد يقوم علي أربعة مؤشرات أداء تقييم رئيسية، لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي: مؤشر الأداء الرئيسي "التعليم والتعلم" بنسبة (30%)، و مؤشر الأداء الرئيسي "البحث العلمي"بنسبة (30 %)، ومؤشر الأداء الرئيسي "الابداع والريادية والابتكار" (20%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" (20 %).

