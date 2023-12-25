بالأرقام|قطف ثمار البورصة المصرية لعام 2023.. ومرشحة لاستهداف قمم تاريخية السنة القادمة

تحرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتعمل على دعم الخطط الطموحة التي تستهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

وذلك من أجل استفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

نشاط تداولات البورصة

وفي هذا الصدد، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 63.89% منذ بداية العام الجاري، متجهاً لتسجيل أفضل مكاسب سنوية منذ عام 2016.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين 25-12-2023، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23% عند مستوى 23877.01 نقطة، وسط مكاسب سوقية 7 مليارات جنيه، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.04% عند مستوى 5310.65 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.16% عند مستوى 7627.54 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 931.5 مليار جنيه عبر التداول على 452.7 مليون سهم، وجرى تنفيذ 37.704 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7 مليارات جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.655 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وشهدت بداية تداولات البورصة المصرية اليوم، ارتفاعا نحو 191 سهمًا، وجاء على رأس الأسهم الأكثر ربحية سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة مرتفعًا بنسبة 16.9%، وسهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة ارتفاع 7.9%، وحل ثالثا اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنحو 7%.

وتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 64.10% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و468 نقطة.

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن البورصة المصرية ستكون بوابة الاستثمار الأولى المرحلة المقبلة بعد ارتفاع سعر الدولار حيث أن أسعار الدولار وأسعار الأسهم في الوقت الحالي جاذب للمستثمر الأجنبي والمحلي لتحقيق أرباح كبيرة.

أسباب ارتفاع أرباح البورصة

وأضاف الفقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المكاسب السنوية للبورصة المصرية وصلت لأعلى مستوى هذه العام مقابل الأعوام الماضية، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي الأسهم على شاشات التداول لا تعبر عن الواقع الحقيقي بقيمتها المادية، سواء كانت أصول أو الأرباح التي تحققها.

وأشار الفقي، إلى أن البورصة المصرية هي استثمار جيد جدا مقارنة بالاستثمارات الأخرى، وتابع: "وجدنا أن الذهب ارتفع لمستويات قياسية والعقارات كذلك، لكن الأسهم مازالت في بدايات الصعود حتى الآن رغم الارتفاعات التي وصلت لها، وإذا تم مقارنة أسعار الأسهم بالسنوات الماضية، سنجد أسعارها لم تختلف، وبالتالي مازالت فرصة استثمار واعدة مقارنة بجميع الاستثمارات الأخرى، ومن المتوقع الصعود أكثر مما هي عليه الآن".

والجدير بالذكر، أن البورصة المصرية حققت طفرات قياسية على كل الأصعدة والمؤشرات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد فى يونيو 2014، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، مدعومة بالنهضة الاقتصادية والنمو الكبير الذى صاحب حجم الاقتصاد المصرى.