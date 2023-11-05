البورصة تربح 24 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 24 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع ليغلق رأس المال السوقي للبورصة عند مستوى 1.559.7 تريليون جنيه مقابل 1.535 مليون جنيه.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 23094 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 capped بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 28291 نقطة.

زاد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 4515 نقطة.. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 6726 نقطة.