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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه بمنتصف التعاملات.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز 24 ألف نقطة

صدى البلد

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 لـ البورصة المصرية إلى 24.188 ألف نقطة، خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 1.54%، ليواصل بذلك ارتفاعه منذ بداية تداولات اليوم، وسط مكاسب سوقية بلغت 15.898 مليار جنيه، وارتفاع أسهم 73 شركة.

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وارتفع المؤشر   EGX100 بنسبة 0.77% ليسجل مستوى 5.353 نقطة، وصعد المؤشر EGX70 بنسبة 0.78% ليسجل مستوى 5.354 نقطة، كما ارتفع المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.2% ليسجل 29.197 نقطة، كما ارتفع المؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.51% ليسجل مستوى 10.294 نقطة. 

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وصعد رأس المال السوقي إلى 1.664.163 تريليون جنيه في منتصف تعاملات اليوم، بعدما سجل في ختام تعاملات الجلسة الماضية 1.648.265 تريليون جنيه، لتحقق الأسهم المقيدة داخل البورصة أرباحًا سوقية بقيمة 15.898 مليار جنيه.

البورصة المؤشر الرئيسي EGX30 أداء البورصة المصرية المؤشر EGX100 المؤشر EGX70

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