وزير الأوقاف يعرض 3 كتب في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ثلاثة كتب في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، كلها في خدمة القرآن الكريم ، وهي :



الكتاب الأول : "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم" الجزء الثلاثون.

من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، وإشراف ومراجعة وتقديم وزير الأوقاف، ويعنى إلى جانب بيان أسباب النزول ومعاني المفردات والمعنى العام للنص القرآني بذكر أهم مقاصد كل سورة على حدة.



وهذا الكتاب يتناول تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال تفسير المنتخب الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع البيان على هذا المنتخب بما تضمنه من إضافة لمزيد من معاني المفردات، وذكر مقاصد السور، وصحيح أسباب النزول.



يذكر أن كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية قد نال قبولًا واسعًا وانتشارًا كبيرًا؛ حتى وصلت طبعاته إلى تسع وعشرين طبعة، كما لقيت ترجماته التي بلغت إحدى عشرة ترجمة انتشارًَا واسعًا من مختلف دول العالم، وهو ما حدا بوزارة الأوقاف إلى اختياره منهجًا دراسيًّا للدارسين والدارسات بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.



وجدير بالذكر أن البيان على المنتخب هو أحدث تفسير عصري، وأنه يتناول مقاصد جميع السور تناولا غير مسبوق، سواء فيما صدر منه أو ما نحن بصدد إصداره منه، بإذن الله تعالى.



الكتاب الثاني : "دراسات في علوم القرآن"

من إعداد الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح العواري، والأستاذ الدكتور/ رمضان عبد العزيز وإشراف وتقديم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهذا الكتاب يتناول عددًا من أهم قضايا علوم القرآن الكريم من حيث: نزوله، وجمعه، وترتيبه، وبيان الوجوه التي نزل عليها، وأسباب نزوله، ومجمله ومبينه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وغير ذلك مما له اختصاص به.



ويبين الأحوال التي لازمت جمع القرآن الكريم والعناية به في كل عصر من العصور منذ نزوله على النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى يوم الناس هذا؛ ليعرف المرء الجهود المتضافرة التي بذلتها الأمة في كل عصرٍ ومصر في خدمة القرآن الكريم وحفظه، كونه المصدر الأول للتشريع في ديننا الحنيف، فضلًا عن التعبد به حفظًا وتلاوة ودراسة.



ويؤكد أهمية معرفة علوم القرآن في تدبر القرآن الكريم وفهم أحكامه ومقاصده، والوقوف على شريف أسراره وكريم أغراضه، وفهم قضايا التدرُّج التشريعي وغيرها؛ مما يجعل منها زادًا علميًّا ومعرفيًّا متميّزًا، يعين على فهم النص القرآني والتعرّف على فقهه وأحكامه.



الكتاب الثالث : "المختصر المفيد في علم التجويد"

من إعداد الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم إبراهيم صالح، ومراجعة الأستاذ الدكتور/ محمد عبد المالك وإشراف وتقديم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهذا الكتاب مختصر شافٍ ووافٍ في أسلوب سهل ميسر لأحكام التجويد، يبرز أهمية هذا العلم ووجوب العمل به، جامعًا في عرضه بين التنظير والتطبيق.