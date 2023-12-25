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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد توجيهات السيسي.. كيف يساعد رفع كفاءة تنفيذ المشروعات في تحسين مؤشرات الموازنة العامة؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسعى القيادة السياسية خلال الفترة الراهنة رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد؛ علي تقليل الأعباء علي كاهل المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية مع التأكيد سرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفاته .


خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم لكلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للاطمئنان على مدى ملائمة الإجراءات الحكومية لتحقيق الانضباط المالي لأوجه الإنفاق العام بما يراعى مستهدفات الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع التداعيات الإقليمية والدولية.


عرض وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إجراءات وزارته لزيادة معروض السلع والخدمات بالسوق من خلال توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بما يساعد علي خفض الأعباء المالية عن كاهلهم و زيادة استفادة الفئات الأولي بالرعاية من برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة بواقع 22 مليون مواطن على مستوي الجمهورية.

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حسبما كلف الرئيس الحكومة بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات التنموية لتحسين مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة و يخفض من فاتورة العجز و يقلل نسب التضخم.


يعني تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية علي وجه الخصوص بالاستمرار في رفع معدلات كفاءة استمرار المشروعات التنموية والقومية داخل الدولة وأثره على تحسن مؤشرات الموازنة العامة للدولة؛ يتضمن استمرار دوران عجلة الاقتصاد القومي ، فتمويل المشروعات واستئناف عملها يعني القضاء علي معدلات البطالة نظرا لوجود عمالة فعلية وحقيقية لتشغيل تلك المشروعات وهو ما يعني سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب علي دخول تلك العمالة وبالتالي سيرفع من حجم الإيرادات العامة للدولة ويعاونها علي الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين والمجتمع بالإضافة لتقليل الأعباء عن كاهل الفئات المشمولة بالرعاية.

تحسين معدلات وكفاءة الخدمات العامة 

ويستهدف تكليف الرئيس كذلك تحسين معدلات وكفاءة الخدمات العامة داخل الدولة وهو ما يعني استدامة قدرات الحكومة علي تنفيذ تعهداتها وزيادة الإيرادات العامة للبلاد.

المشروعات التحديات الاقليمية القيادة السياسية الفئات المشمولة بالرعاية الاقتصاد القومي

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