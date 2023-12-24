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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة المعروض من هذه السلع.. ماذا فعل الرئيس السيسي لدعم المصريين؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تستمر الدولة فى تقديم المزيد من الجهود الرامية التى تستهدف تحسين أحوال المواطنين المعيشية ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها وظهرت هذه الجهود للنور عن طريق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الى 22 مليون مواطن فضلا عن محو اميتهم وزيادة المعروض من السلع والخدمات لخفض الاسعار السلع والقضاء علي الاحتكار.

 

وتواصل موقع صدى البلد مع النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتوضيح توجيهات الرئيس السيسي وكيفيه تنفيذها علي ارض الواقع فيما يلى:

وعن توجهات الرئيس السيسي، أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت فى  تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة.

 زيادة المعروض من السلع والخدمات 

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي جاهدا لدعم المواطن خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الخارجية وتأثير فيروس كورونا، لافتة  الى أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم يستهدف دعم المواطن بشكل مباشر عن طريق زيادة المعروض من السلع والخدمات بغرض خلق تنافسية بينها وبين التجار لخفض الأسعار السلع والقضاء على الاحتكار.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتحسين معيشية المصريين خصوصا أصحاب معاشات تكافل وكرامة وخير دليل على ذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابعت النائبة حديثها،" أن توجيهات الرئيس السيسي أيضا بمحو امية أصحاب معاشات تكافل وكرامة تؤكد حرصه الشديد على زيادة الوعي لدى المصريين مما ينتج عنه القضاء على العشوائية والبطالة والزيادة السكانية.

السلع الضرورية 

أشادت النائبة بجهود الحكومة  بمبادرة بزيادة ضخ السلع الضرورية مثل السكر والرز والزيت في جميع المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة والاستمرار فى هذه المبادرة المهمة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

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