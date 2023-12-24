خبير: اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية جاء في توقيت مناسب

قال محمود الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة؛ جاء في توقيت مناسب للغاية.





واسترسل "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،: الاجتماع شمل استعراض كل الملفات الاقتصادية التي تهم المواطن في الداخل، والمؤشرات العامة سواء تتعلق بمنظومة الدعم أو توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية أو النظر على نحو إيجابي على معدلات الاستثمار.



وأضاف: اللقاء يمثل إطلالة شاملة من الرئيس السيسي على مؤشرات الأداء في الموازنة العامة للدولة، والنظر إلى المستهدفات التي حققتها الموازنة السابقة، وماذا سيتم في الموازنة المقبلة.



وشدد على أن التقرير الصادر عن الاجتماع بمثابة مكاشفة عن كل هذه المؤشرات، والتي لامست بشكل كبير مجتمع الأعمال.



