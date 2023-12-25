رئيس زراعة الشيوخ: تضارب أرقام الإنتاج والاستهلاك جزء من مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الثروة السمكية، نظرا لأنه يرتبط بالأمن الغذائى وهو ما يعد جزء أساسى من الأمن القومى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبين مناقشة بشأن سياسة الحكومة فى ملف الثروة السمكية.

وقال الجبلى: ناقشنا ذلك الملف فى اكثر من جلسة بلجنة الزراعة فى دور الانعقاد الماضى، ودرسنا مع المسئولين المختصين، كيفية زيادة الانتاج من الاسماك، وهل الاستنتثمار فى ذلك الملف مربح أم لا؟.. ووجدنا انه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباح للمستثمريبن، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير التى تبذله الدولة وقيادتها السياسية فى ذلك الملف الهام.

وأضاف الجبلى: للأسف، نجد أن جزء من المشكلة يأتى نتيجة لتضارب فى الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج ومعدل الاستهلاك، حيث أن ما يتم إعلانه من إنتاج نحو 2 مليون طن وأكثر، وأن معدل الاستهلاك للفرد نحو 20 كيلو سنويا، يشير إلى أن هناك اكتفاء ذاتى وأن لا مشكلة لدينا وبالتالى يجب أن تنخفض الأسعار، إلا أنه على العكس ما يحدث، حيث تزداد الاسعار وحجم الإنتاج لايكفى، مؤكدا ضرورة الوقوف على حقيقة تلك الأرقام، كأولى خطوات حل الأزمة.

وحول تصدير واستيراد الأسماك، أوضح الجبلى، أن هناك توازن فى ذلك الأمر، حيث يتم تصديرأنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة أيضا مطلوبة لقطاعات مثل السياحة، ولكن فى النهاية لابد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة .

وأشار الجبلى، إلى أن الخطط المعلنة عن تطوير إنتاج الاسماك، لابد أن يكون الأرقام فيها خير دليل، وأن يتم تقييمها بناء على مدى رضاء المواطن وتوافر السلعة .

وتسائل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كيف نتملك بحرين و9 بحيرات ويكون الاستثمار فى إنتاج الاسماك مربح، ولايتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك خاصة وأن لدينا أنواع مميزة من الأسماك؟.

وأكد الجبلى، أن ما نمتلكه من موارد بحرية تؤهلنا للتوسع فى استثمارات إنتاج الأسماك.وقال، ننتظر من مسئولى الحكومة الإفصاح عن أى معوقات أمامهم فى تحقيق ذلك الأمر.

ودعا الجبلى، إلى تخصيص جلسات مستقبلية بمجلس الشيوخ لرصد نتائج ما يتم مناقشته من ملفات هامة داخل المجلس.

من جانبه ، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بأن موضوع الثروة السمكية من أهم الملفات التى الذى يعد من كنوز مصر ويستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية وواعدة نتمناها.