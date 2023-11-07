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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 23179 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 28359 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 9880 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4576 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6801 نقطة.

البورصة البورصة المصرية مستريات المستثمرين الأسهم القيادية ايجي اكس

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