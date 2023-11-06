تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 capped بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

