عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشعبة العامة للذهب تنفي توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار بالأسواق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بيانا توضيحيا، نفت فيه توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

وجاء البيان علي النحو التالي  "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير الي توقف الاسواق عن تجارة الذهب وتوقف الاعلان عن الاسعار.. ونرجو توضيح الاتي في هذا الشأن: اننا نؤكد أنه لا توقف في تجارة الذهب.

"فقاعة عقارات" تربك الاقتصاد الروسي وسط خلافات بين "المركزي" والكرملين

هيئة الكتاب تستقبل الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي الـ 55

محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

رئيس البرلمان العربي: السعودية لديها تجربة فريدة في مجال حقوق الإنسان


وحول ما يحدث في الأسواق من تذبذب وعدم استقرار الأسعار.. نوضح ان هذا التذبذب يعود لحركة تداول كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لاسعار الذهب تأثرا بارتفاع الاسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل كقراءة لمؤشرات الأسواق العالمية من ناحية وحركة طلب موسمية بالأسواق المحلية خلال مواسم الاعياد المقدسة و بداية العام الجديد.

وأدي سرعة تغير الأسعار الي ارتباك في بعض المحلات وهو ما تسبب في تعليق البيع لبضع دقائق لحسم أسعار البيع والشراء.

ونؤكد من جديد أنه لا توقف لحركة البيع والشراء بالأسواق المحلية .

كما تؤكد الشعبة عدم مسؤليتها عما تعلنه المنصات الإلكترونية لتداول الذهب باعلان او عدم الإعلان عن الأسعار .

الشعبة العامة للذهب الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس هانى ميلاد شعبة العامة للذهب والمجوهرات تجارة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

ترشيحاتنا

دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

20674 شهيدا و54536 جريحا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية.. توجيهات جديدة من الرئيس بشأن البحيرات المصرية

طائرة مفخخة تستهدف قاعدة للتحالف الدولي بمطار أربيل بالعراق

صيام الأيام البيض من شهر جمادي الآخرة.. الأزهر: تبدأ الثلاثاء وهذا أفضل أعمالها

صحة غزة تعلن حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي القطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فساتين شهر ديسمبر.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

غياب حسام البدري وانهيار شقيقه في جنازة والدتهما .. تفاصيل

طريقة عمل سلطة الكبدة بلسان العصفور | بأسهل الخطوات

فيديو

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ