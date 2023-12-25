الشعبة العامة للذهب تنفي توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار بالأسواق

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بيانا توضيحيا، نفت فيه توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

وجاء البيان علي النحو التالي "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير الي توقف الاسواق عن تجارة الذهب وتوقف الاعلان عن الاسعار.. ونرجو توضيح الاتي في هذا الشأن: اننا نؤكد أنه لا توقف في تجارة الذهب.



وحول ما يحدث في الأسواق من تذبذب وعدم استقرار الأسعار.. نوضح ان هذا التذبذب يعود لحركة تداول كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لاسعار الذهب تأثرا بارتفاع الاسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل كقراءة لمؤشرات الأسواق العالمية من ناحية وحركة طلب موسمية بالأسواق المحلية خلال مواسم الاعياد المقدسة و بداية العام الجديد.

وأدي سرعة تغير الأسعار الي ارتباك في بعض المحلات وهو ما تسبب في تعليق البيع لبضع دقائق لحسم أسعار البيع والشراء.

ونؤكد من جديد أنه لا توقف لحركة البيع والشراء بالأسواق المحلية .

كما تؤكد الشعبة عدم مسؤليتها عما تعلنه المنصات الإلكترونية لتداول الذهب باعلان او عدم الإعلان عن الأسعار .