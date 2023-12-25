عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وماذا بعد.. تعليق مثير من شوبير بعد تأهل فيوتشر لنهائي كأس السوبر

صدى البلد

علق  احمد شوبير علي تأهل فيوتشر لنهائي كأس السوبر بركلات الترجيح 14 _13عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير :طب وماذا بعد ؟.

وانتهت مباراة فيوتشر وبيراميدز في بطولة السوبر المصري بفوز فيوتشر بركلات الترجيح 14 _13.

 

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

 

شهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث المباراة فلم يشهد اللقاء فرصا مؤثرة علي مرمي الفريقين.

 

وشهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.

شوبير فيوتشر تاهيل فيوتشر كأس السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال إسرائيل أبرز مستشاريه بسوريا

الحوثي يتحدى أمريكا.. أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة تصل لأبعد مما يتوقعه الأعداء

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

السوبر المصري.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

وكالة الفضاء المصرية تنظم ورشة عمل للأفارقة عن تكنولوجيا الفضاء الأساسية

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى عيد الاستقلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

فيديو

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ