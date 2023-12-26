رياضة ومال.. بيلينجهام ينضم إلى هالاند ومبابي كأعلى لاعب قيمة سوقية في العالم

نشرت وكالة بلومبرج الشرق، تقريرا حول، اللاعبين الأغلى قيمة تسويقية في العالم، حيث كان الإنجليزي بيلينجهام تساوى مع هالاند ومبابي كأعلى لاعب كرة قدم في العالم من حيث القيمة السوقية، وراتكليف يخصص 245 مليون جنيه إسترليني لتطوير ملعب "أولد ترافورد"، ضمن تقرير "رياضة ومال".

بيلينجهام ضمن الأغلى

وقفزت القيمة السوقية للإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، لتصل إلى 180 مليون يورو، وليصبح بذلك ضمن الأعلى قيمةً بين لاعبي كرة القدم في العالم، مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب "باريس سان جيرمان"، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم "مانشستر سيتي" الإنجليزي، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وقدم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً أداء مميزاً منذ انتقاله لصفوف "ريال مدريد" الصيف الماضي، قادماً من "بوروسيا دورتموند" الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، إضافة إلى 30 مليوناً أخرى مشروطة بالأداء والنتائج مع الفريق.

ومنذ انتقاله إلى صفوف "ريال مدريد"، قفزت القيمة السوقية لبيلينغهام من 120 مليون يورو إلى 150 مليوناً، قبل أن تزيد إلى 180 مليون يورو، بعدما سجل 17 هدفاً وقدّم 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة منذ بداية الموسم.

أموال راتكليف غير كافية

الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي استحوذ على 25% من أسهم نادي "مانشستر يونايتد" مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني، يخطط لإنفاق 245 مليون جنيه إسترليني لتطوير ملعب "أولد ترافورد".

صحيفة "ديلي ميل" أوردت أن هذا المبلغ ليس كافياً لتطوير الملعب، في ظل الإهمال الكبير الذي عانى منه على مدار 18 عاماً، منذ سيطرة عائلة "غليزر" على النادي في عام 2005، وسيكون من المستحيل مع هذا الرقم العمل على توسعة الملعب الذي يبلغ عدد مقاعده 74.3 ألف متفرج.

برشلونة وصفقة بيدري

يتوجب على نادي "برشلونة" الإسباني سداد 5 ملايين يورو لنادي "لاس بالماس"، حال مشاركة لاعبه بيدري في أي مباراتين قادمتين لمدة 45 دقيقة على الأقل، في أي بطولة، بعدما خاض 98 مباراة مع الفريق.

بحسب صحيفة "إس"، يلتزم برشلونة بسداد هذه القيمة حال مشاركة اللاعب في 100 مباراة، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة التي تمت في 2019 إلى نحو 25 مليون يورو.

يونيون برلين واستثمار الأجانب

قال ديرك زينغلر، رئيس "يونيون برلين" الألماني، في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن ناديه منفتح لدخول مستثمرين جدد بشكل عام.

وأوضح زينغلر أن النادي صوّت ضد قرار دخول مستثمرين خارجيين للدوري في وقت سابق هذا الشهر، لأنه كان يعتقد أن هذا غير جيد للبطولة الألمانية، في ظل أنه استثمار مدته 20 عاماً، ولا يمكن توقع ماذا سيحدث.

وتابع: "أنا ضد المستثمرين الذين يهتمون بالربح فقط، أنا ضد الملكية المتعددة للأندية، أنا ضد المستثمرين الذين يغيرون كرة القدم الخاصة بنا".

ووافق 36 نادياً ألمانياً، على صفقة تقدر بمليار يورو، تسمح لشريك إستراتيجي للدخول في الدوري لمدة 20 عاماً كحد أقصى.