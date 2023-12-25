بعد خسارة بيراميدز من فيوتشر.. إسلام صادق: الفلوس وحدها لا تصنع البطولات

علق الناقد الرياضي اسلام صادق علي خسارة بيراميدزفي نصف نهائي السوبرعبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب اسلام صادق : بعد خسارته من فيوتشر في نصف نهائي السوبر ، بيراميدز يثبت مقولة

أن الفلوس وحدها لا تصنع البطولات !

وانتهت مباراة فيوتشر وبيراميدز في بطولة السوبر المصري بفوز فيوتشر بركلات الترجيح 14 _13.

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

شهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث المباراة فلم يشهد اللقاء فرصا مؤثرة علي مرمي الفريقين.

وشهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.