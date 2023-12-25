ناقد رياضي يتقدم بطلب مفاجئ لمجلس إدارة الزمالك

وجه الناقد الرياضي شادي عيسي طلب الي مجلس ادارة نادي الزمالك بشان نجم بيراميدز محمد الشيبي.

وكتب شادي عيسي : محمد الشيبي مكانه الزمالك..ياريت إدارة الزمالك تشتغل ع الموضوع ده.

انتهت مباراة فيوتشر وبيراميدز في بطولة السوبر المصري بفوز فيوتشر بركلات الترجيح 14 _13.

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

شهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث المباراة فلم يشهد اللقاء فرصا مؤثرة علي مرمي الفريقين.

وشهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.