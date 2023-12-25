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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعكير الصفو.. سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب البطولات عن بيراميدز

صدى البلد

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي التهنئة لفريق مودرن فيوتشر عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.

وقال عبد الحفيظ خلال الاستوديو التحليلي للمباراة على أبوظبي الرياضية : فريق بيراميدز رغم انه يمتلك عناصر قوية إلا أنه لا يعرف معنى البطولات ، الفريق تأسس لتعكير الصفو فقط ، والدليل خسارته لكل البطولات منذ بدايته.

وفاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

وشهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث المباراة فلم يشهد اللقاء فرصا مؤثرة على مرمى الفريقين.

وشهدت الدقيقة 22 من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة لكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.

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